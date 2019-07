Το αποψινό φιλικό θα το θυμάται για πάντα ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Ο λόγος; Ο Νορβηγός προπονητής βρέθηκε στο ντεμπούτο του γιου του, Νόα Σόλσκιερ (μεσοεπιθετικός), ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ομάδα Ανδρών της Κρίστιανσουντ. Ο Νόα Σόλσκιερ έχει 13 συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα του συλλόγου και η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να του δώσει μια μεγάλη ευκαιρία. Στο φιλικό δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής, ωστόσο το μέλλον του ανήκει.

A special moment for Ole and his sons #MUFC pic.twitter.com/VN3TSWFLIH

Manchester United (@ManUtd) July 30, 2019