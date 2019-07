Η Μίλαν πούλησε τον Κουτρόνε στη Γουλβς

Αφού πέρασε 12 χρόνια σε όλα τα κλιμάκια της Μίλαν και μέτρησε με την πρώτη ομάδα 27 γκολ και 12 ασίστ σε 90 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ο Πάτρικ Κουτρόνε αποχαιρέτησε την ομάδα της καρδιάς του. Ο 21χρονος Ιταλός επιθετικός αποκτήθηκε από τη Γουλβς, που πλήρωσε 18 εκατ. ευρώ (+4 σε μορφή μπόνους) και έδωσε στον νεαρό επιθετικό συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone

? pic.twitter.com/jq1kTQf9v5

— Wolves (@Wolves) July 30, 2019