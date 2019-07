Στη φιλική αναμέτρηση με τη Ρέντινγκ την προηγούμενη Κυριακή, οι οπαδοί της Τσέλσι τραγούδησαν υβριστικά στιχάκια για τη Γουέστ Χαμ. Οταν ρωτήθηκε σχετικά ο Φρανκ Λάμπαρντ, δεν δίστασε να τοποθετηθεί επί του θέματος, καλώντας τους Μπλε οπαδούς να μην το ξανακάνουν. Ο legend της ομάδας και καινούργιος προπονητής της, ζήτησε από το κοινό των Λονδρέζων να μην φωνάζουν υβριστικά συνθήματα για αντιπάλους και να βρουν άλλους τρόπους να υποστηρίζουν την ομάδα.

Frank Lampard calls on Chelsea fans to stop chanting his anti-West Ham song. pic.twitter.com/l22YgwcmP7

— Sun Sport (@SunSport) July 30, 2019