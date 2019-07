Λοριάν - Παρί FC με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 150+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από την εντυπωσιακή συμφωνία που έλαβε πλέον ισχύ ανάμεσα στην ομάδα και την Puma από το φετινό καλοκαίρι και για τα επόμενα 10 χρόνια, θα ντύνεται κι εκείνος από την εταιρεία, την οποία και θα φροντίζει να διαφημίζει και να ενισχύει...

«Είμαι χαρούμενος που συνεργάζομαι με την PUMA. Μεγάλο κομμάτι της φιλοσοφίας μου για το ποδόσφαιρο έχει επηρεαστεί από τον Γιόχαν Κρόιφ, με την οποίο συνεργαζόταν η PUMA, επομένως είμαι υπερήφανος που ακολουθώ τα βήματά του» ήταν τα λόγια του Πεπ.

I'm happy to join the @PUMA family, like my friend @JohanCruyff, the most influential person in my career

Contento de incorporarme a la marca Puma, como en su día hizo el inolvidable Cruyff

Feliç de començar a vestir Puma, com en el seu dia va fer el nostre estimat Johan#PUMAFam https://t.co/TWrQ2mfzZp

— PepTeam (@PepTeam) July 29, 2019