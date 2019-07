Γκέτεμποργκ - Νόρκεπινγκ με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

Η Γιουβέντους έχει ενημερώσει τον Γερμανό χαφ ότι δε βρίσκεται στα πλάνα για τη νέα σεζόν και καλό θα είναι να βρει ομάδα. Οι τουρκικές προτάσεις δεν συγκίνησαν τον Κεντίρα αλλά οι αγγλικές τον ενδιαφέρουν, με το Sky Italia να αναφέρει πριν δύο μέρες ότι μία από τις ομάδες που τον θέλουν είναι η Αρσεναλ. Σενάριο που ενισχύεται πλέον, αφού ο Γερμανός αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το ρεπό των Μπιανκονέρι για να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να βρεθεί στο Emirates για το φιλικό των Κανονιέρηδων με τη Λυών.

Big @SamiKhedira at the Emirates today He was happy to take the photo with me anyway #EmiratesCup #AFC @Arsenal pic.twitter.com/wW2KMh4iei

— Kevin Timoney (@KevTimoney) July 28, 2019