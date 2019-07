Ο νεαρός φουλ – μπακ των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ, μετά τον Γιούργκεν Κλοπ που έχει το δικό του γκράφιτι σε άλλο σημείο του Λίβερπουλ, απέκτησε τη δική του τοιχογραφία σε σημείο της περιοχής.

Στη διασταύρωση του Sybill Street με το Anfield Road, υπάρχει μια σπουδαία ζωγραφιά του Αλεξάντερ – Άρνολντ, που έχει γίνει... ατραξιόν της περιοχής τις τελευταίες ώρες.

The mural of Trent Alexander-Arnold #LFC pic.twitter.com/mvCKDHSgvO

Trent Alexander-Arnold the Scouser in our team pic.twitter.com/hHD8b35VNG

— (@ChrisvLFC) July 23, 2019