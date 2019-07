Τότεναμ - Ποτσετίνο: «Συγγνώμη για τον Σισοκό...» (vid)

Ο Αργεντινός προπονητής των «σπιρουνιών» αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση πήγε να ξεφύγει με τον τρόπο που αγωνιζόταν ο Μούσα Σισοκό και τα σκληρά μαρκαρίσματα που έκανε, φτάνοντας σε σημείο να πατήσει πολύ άτσαλα τον Ντάνιελ Τζέιμς έπειτα από μια κόντρα τους στο πρώτο ημίχρονο.

Ο χαφ των Λονδρέζων δεν τιμωρήθηκε καθόλου από τον διαιτητή, οι παίκτες της Γιουνάιτεντ αντέδρασαν και για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε ένταση, με τον Ποτσετίνο να βγαίνει μπροστά μετά τη λήξη του αγώνα της Πέμπτης και να δηλώνει:

«Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με αυτό που έγινε. Είναι ένα φιλικό ματς. Θα ήθελα ν' απολογηθώ δημόσια προς τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

For everyone saying James tried to pull Sissoko’s foot onto him, he’s clearly just trying to protect himself pic.twitter.com/BykzR1qf6l

