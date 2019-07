Η Αρσεναλ ανακοίνωσε τον Θεμπάγιος (vid)

Προκριματικά Europa League με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

Ηταν από τους βασικούς στόχους του Ουνάι Εμερι και εν μέρει ικανοποιήθηκε η επιθυμία του. Η Αρσεναλ απέκτησε τον Ντάνι Θεμπάγιος, αλλά θα τον έχει στη διάθεσή της μόνο για φέτος. Στον μονοετή δανεισμό του 22χρονου Ισπανού μέσου, ο οποίος πρόσφατα κατέκτησε το EURO U-21, δεν μπόρεσαν οι Gunners να βάλουν ρήτρα αγοράς του, καθώς αρνήθηκε η Ρεάλ. Το καλό για τους Λονδρέζους είναι ότι δεν θα πληρώσουν για τον προσωρινό αντικαταστάτη του Ααρον Ράμσεϊ, παρά μονάχα τα τρία εκατ. ευρώ που είναι το ποσό του συμβολαίου του.

?￰゚ヌᄌ #HolaDani ?

Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46 ? pic.twitter.com/8gZLggahJZ

— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019