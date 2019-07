Οι δύο ποδοσφαιριστές της Τότεναμ, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στη Σανγκάη, κλήθηκαν να τα βάλουν με... ανεξέλεγκτους πιτσιρικάδες στον αγωνιστικό χώρο και τα βρήκαν σκούρα!

«Είχαν πολλά κορμιά πίσω από τη μπάλα και ήταν δύσκολο να βρω τον επιθετικό δίχως να σηκώσω τη μπάλα στον αέρα...» είπε με ιδιαίτερη δόση χιούμορ ο Ντέλε Άλι που προσπάθησε να σκοράρει από την άσπρη βούλα απέναντι σε... 25 τερματοφύλακες.

Δείτε το βίντεο:

Extended highlights and post-match reaction from our second pre-season game as @HKane, @dele_official & @ErikLamela took on #AIA100 in Shanghai.

