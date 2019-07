Ο Άγγλος αμυντικός ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς για να καταφέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του έπειτα από πολλούς μήνες στους «κανονιέρηδες» και έπεσε «θύμα» καζούρας από οπαδούς στο FedEx Field.

Εκεί που υπέγραφε αυτόγραφα για τον κόσμο προτού επιστρέψει στ' αποδυτήρια, του έδωσαν μια φανέλα της Τότεναμ και αρχικά δεν το κατάλαβε, αλλά μόλις είδε το σήμα, γέλασε κι έφυγε!

What’s that you’re Holding?

Never gonna get @RobHolding95 like that

#ArsenalinUSA pic.twitter.com/B1Fx5pN01B

— Arsenal FC (@Arsenal) July 23, 2019