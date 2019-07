Ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων», συνάντησε τον Τάκο Φολ και τον Γκραντ Γουίλιαμς που αγωνίζεται στο Tennessee, με την ευκαιρία της παρουσίας της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ στη Βοστόνη για φιλικό παιχνίδι με τη Σεβίλλη.

«Να ο επιθετικός!» αναφώνησε γελώντας δυνατά ο Κλοπ, που όταν τον είδε ακόμα πιο κοντά σκέφτηκε τον Πίτερ Κράουτς! «Με τρώει για πρωινό, Θεέ μου» είπε ο Φαν Ντάικ!

That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ

— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2019