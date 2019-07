«Πήρε δανεικό τον Θεμπάγιος η Άρσεναλ» (pic)

Η Άρσεναλ... θωρακίζει το κέντρο της ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Ντάνι Θεμπάγιος θα παραχωρηθεί δανεικός στους κανονιέρηδες από τη Ρεάλ.

Ο Ισπανός χαφ έρχεται να προστεθεί σε μια μεσαία γραμμή που έχει τους Τσάκα και Τορέιρα.

Απομένει η ανακοίνωση από την ομάδα της Premier League.

Ο Θεμπάγιος έπαιξε 23 φορές στη La Liga πέρυσι και πέτυχε 3 γκολ.

BREAKING: Arsenal are closing in on the loan signing of Dani Ceballos from Real Madrid—the player could undergo a medical tomorrow, reports @diarioas pic.twitter.com/vIP34mjbHy

— B/R Football (@brfootball) 22 Ιουλίου 2019