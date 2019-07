Ο Άγγλος κόουτς των «μπλε» φαίνεται πως προσπαθεί να μυήσει τους συνεργάτες του αλλά και τους ποδοσφαιριστές του σε νέα δεδομένα, δείχνοντάς τους πως όπως δουλεύει ο ίδιος, έτσι θέλει να βλέπει κι εκείνους να τα δίνουν όλα σε κάθε τους προπόνηση και εκγύμναση.

Η ομάδα βρίσκεται στην Ιαπωνία για το καλοκαιρινό tour της προετοιμασίας και εκεί ο «Λαμπς» έτρεξε 9 χλμ. για να πάει από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο ξενοδοχείο, ενώ, στο γήπεδο όπου προπονήθηκε η Τσέλσι, ο κόουτς άρχισε να... ανεβοκατεβαίνει τα σκαλιά στις εξέδρες με τους βοηθούς του!

Just the 9k back from training for Frank and his coaching staff! #CFCinJapan pic.twitter.com/C6cgbzQ2S7

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2019