Μουσέ με ρεκόρ μεταγραφής στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (vid)

Ο 24χρονος φορ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις «λεπίδες» του Κρις Γουάιλντερ και επισημοποιήθηκε η έναρξης της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι και το 2022.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κάνει συνεχώς κινήσεις ενίσχυσης ενόψει της παρουσίας της στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και φαίνεται ότι στηρίζει πολλά στον Μουσέ, ο οποίος πάντως στη Μπόρνμουθ δεν μπόρεσε να δείξει όλα όσα μπορεί...

Welcome to the Blades, Lys pic.twitter.com/1MZ1MajOJ7

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 21, 2019