Άρσεναλ: Το «τούνελ», το απίθανο σπριντ και η χαμένη ευκαιρία του Μαρτινέλι (vids)

Ο 18χρονος επιθετικός από τη Βραζιλία παλεύει να δείξει στον Έμερι όλα τα καλά του στοιχεία και η αλήθεια είναι ότι τα έχει καταφέρει αρκετά καλά αυτό το διάστημα που παίρνει χρόνο στα ματς της προετοιμασίας των «κανονιέρηδων».

Απέναντι στη Φιορεντίνα, έγινε αποδέκτης της μπάλας πίσω από το χώρο του κέντρου, έσπρωξε με δύναμη τη μπάλα κάτω απ' τα πόδια του τελευταίου αμυντικού, τον κυνηγούσαν μάταια πέντε αντίπαλοι δίχως να μπορούν να τον προλάβουν, όμως, το πλασέ του Μαρτινέλι έφυγε λίγο έξω...

Martinelli was so unlucky here but the pace ⚡️ pic.twitter.com/WlpEdDFZdy

Martinelli is everything Usain Bolt wished he was on the football pitch ⚡pic.twitter.com/8MVLeofC2S

