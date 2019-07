Τρεις μικροί οπαδοί της Μπάρνσλεϊ βρήκαν τρόπο να φροντίσουν το περιβάλλον και... την τσέπη τους! (pic)

Τα τρία πιτσιρικάκια, βρέθηκαν στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιλική αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Χάρηκαν για το θετικό αποτέλεσμα (3-2), απόλαυσαν το ταξίδι κοντά στον σύλλογο που έμαθαν ν' αγαπούν, όμως, σκέφτηκαν και κάτι που έδωσε άλλη διάσταση στην επίσκεψη των Άγγλων οπαδών στο γήπεδο.

Οι τρεις μικροί φίλοι πήραν πλαστικά ποτήρια και τα διέθεταν προς τους συνοπαδούς τους για να πιουν τις μπύρες τους. Κάθε ποτήρι κόστιζε 1 ευρώ, το οποίο όμως επέστρεφε στον κάτοχό του αν οι οπαδοί φρόντιζαν να γυρίσουν ξανά τα ποτήρια στα παιδιά για να τα μαζέψουν για τα σκουπίδια και δεν τα παρατούσαν όπου έβρισκαν.

Αν απλά αδιαφορούσαν και τα πετούσαν, το κάθε ευρώ πήγαινε στην τσέπη των παιδιών. Οι πιτσιρικάδες, συγκέντρωσαν 260 ευρώ και το μοιράστηκαν δια τρία!

These young Barnsley fans at Armina Bielefeld, Germany had the right idea. When you buy a beer, you pay €1 deposit for the cup & you get your €1 back when you hand it in.

€260 cups collected & split between 3! Good work, lads! pic.twitter.com/IYUfIxuuMT

— The Away Fans (@theawayfans) July 21, 2019