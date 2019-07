Κράουτς για τη φανέλα της Χάντερσφιλντ: «Αλήθεια το φοράνε αυτό;» (pic)

Οι «terriers» που υποβιβάστηκαν στην Championship, παρουσίασαν τις νέες τους φανέλες, με την Paddy Power να βάζει το λογότυπό της διαγώνια με τεράστια γράμματα στο μπροστινό μέρος.

Ο Πίτερ Κράουτς, όπως και όλος ο κόσμος, απόρησε με αυτό που είδε στο πιο πρόσφατο φιλικό ματς της Χάντερσφιλντ και έγραψε στο twitter: «Αλήθεια, το φοράνε αυτό;».

Are they really wearing it??

https://t.co/rpW0EjELOw

— Peter Crouch (@petercrouch) July 17, 2019