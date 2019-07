H Xάντερσφιλντ έχει την πιο περίεργη φανέλα στην Premier League (pic)

Η στοιχηματική Paddy Power θα είναι ο φετινός χορηγός στη φανέλα της Χάντερσφιλντ, με τον κόσμο όμως να... απογοητεύεται από την εικόνα που αντίκρισε. Ασχημη; Σίγουρα πάντως η πιο περίεργη φανέλα. «Η χορηγία στο μπροστινό μέρος της φανέλας είναι πολύ σημαντική για την ομάδα. Ημασταν υπομονετικοί και καταφέραμε να υπογράψουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία» τόνισε ο οικονομικός διευθυντής της Χάντερσφιλντ, προσπαθώντας να... ηρεμήσει τους οπαδούς που χαρακτήρισαν τη φανέλα από τις πιο... άσχημες. Μάλιστα, κάποιοι τόνισαν πως παραπέμπει περισσότερο σε... καλλιστεία.

Here's the new home kit that #htafc will wear in this evening's pre-season game against @officiallydale.

The kit goes on sale at @htafcmegastore this coming Saturday, 20 July 2019. pic.twitter.com/VZA2OKoXMl

Huddersfield Town (@htafc) July 17, 2019