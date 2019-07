Φιλική «τεσσάρα» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Λιντς (vids)

Ο Ρομέλου Λουκάκου έμεινε ξανά εκτός αποστολής – αν και ακολούθησε κανονικά στο γήπεδο – με τον κόουτς της Γιουνάιτεντ να κάνει λόγο για χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση γι' ακόμα μια φορά, αλλά να γίνεται κατανοητό πως υπάρχει αναμονή για τη μεταγραφή του Βέλγου στην Ίντερ.

Μόλις στο 7ο λεπτό βγήκε στο γήπεδο κάτι που προφανώς ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δουλεύει πολύ το φετινό καλοκαίρι στην προετοιμασία.

Ο Πογκμπά έκανε πολύ καλή κάθετη στον Γουάν – Μπισάκα, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας να πατάει περιοχή και να βγάζει αμέσως την ασίστ για τον Γκρίνγουντ που έγραψε το 1-0.

Στο 27', ήρθε και η τρομερή προσπάθεια του Ράσφορντ που με μια κλειστή ντρίμπλα κατάφερε ν' αποφύγει διπλό μαρκάρισμα και να κάνει το διαγώνιο σουτ από αριστερά για το 2-0.

Ο Ντάνιελ Τζέιμς θα μπορούσε να έχει πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, όμως, στο χαμηλό πλασέ που επιχείρησε η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού.

Στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Σόλσκιερ ν' αλλάζει ολόκληρη την ενδεκάδα για να δουλέψει με άλλους ποδοσφαιριστές, ο Τζόουνς στο 51' σκόραρε έχοντας γίνει αποδέκτης εκτέλεσης κόρνερ από τον Αντρέας Περέιρα, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Μαρσιάλ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Τσονγκ στο 69'.

Η ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου: Ρομέρο, Γουάν – Μπισάκα, Λίντελεφ, Μπαϊγί, Μάρκος Ρόχο, ΜακΤόμινεϊ, Πογκμπά, Γκρίνγουντ, Μάτα, Τζέιμς, Ράσφορντ

Η ενδεκάδα του δευτέρου ημιχρόνου: Περέιρα, Νταλότ, Σμόλινγκ, Τζόουνς, Γιάνγκ, Μάτιτς, Αντρέας Περέιρα, Λίνγκαρντ, Τσονγκ, Γκόμες, Μαρσιάλ

.@PaulPogba @AWBissaka Greenwood

You love to see it. And to see more, watch the second half live: https://t.co/4eQlLWEatJ pic.twitter.com/IEB8uLddid

— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2019