Γουέστ Χαμ: Επίσημο το ρεκόρ μεταγραφής με Αλέ! (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός είναι πλέον και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ και μάλιστα, είναι το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου.

Η μετακίνησή του από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης κόστισε 50 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Μάρκο Αρναούτοβιτς και η κίνηση των «σφυριών» ήταν εξαιρετική.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών με τη νέα του ομάδα, με οψιόν επέκτασης για 6ο έτος στη συνεργασία του με τη Γουέστ Χαμ.

Το ρεκόρ μεταγραφής για το κλαμπ της αγγλικής πρωτεύουσας έσπασε ένα χρόνο μετά τις προσθήκες των Ντιόπ και Άντερσον.

