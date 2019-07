Απίθανη ατμόσφαιρα από τους Αυστραλούς στο φιλικό Μαν. Γιουνάιτεντ – Λιντς (vid)

Λίγες μέρες αφότου έγινε η νύχτα... μέρα από το τελετουργικό που είχαν ετοιμάσει οι Αυστραλοί για το ματς των «κόκκινων διαβόλων» κόντρα στην Perth Glory, έδειξαν ξανά πόσο μεγάλη είναι η περίσταση για εκείνους, στο φιλικό της Τετάρτης με τη Λιντς.

Κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από τα βεγγαλικά, ο κόσμος που είχε γεμίσει τις εξέδρες φανέρωσε τον ενθουσιασμό του...

Not your standard atmosphere for a friendly on the other side of the world... #MUFC #LUFC pic.twitter.com/3y6If8suQj

— Simon Peach (@SimonPeach) July 17, 2019