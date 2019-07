Ξανά απών από φιλικό ο Λουκάκου, περιμένει την Ίντερ (vid)

Ο Βέλγος επιθετικός, απουσίασε το περασμένο Σάββατο από το ματς κόντρα στην Perth Glory, ο Σόλσκιερ είχε αναφέρει πως η αιτία ήταν ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και πως θα ήταν έτοιμος για το σημερινό φιλικό με τη Λιντς, όμως διαψεύστηκε.

Ο Λουκάκου ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα, δίχως όμως πράγματα για να παίξει και η αποστολή ανακοινώθηκε δίχως το όνομά του.

Γίνεται πλέον σαφές πως το θέμα με την Ίντερ είναι αρκετά προχωρημένο και στη Γιουνάιτεντ περιμένουν την πρόταση με την οποία θα τελειώσει το θέμα και ο Βέλγος θα πάρει το δρόμο για το Μιλάνο...

Romelu Lukaku has arrived with the #MUFC squad at Optus Stadium... but doesn’t have a washbag. Absent from the squad again? pic.twitter.com/X0ImzVSNV2

— Simon Peach (@SimonPeach) July 17, 2019