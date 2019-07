Λίνγκαρντ: Έδωσε αυτόγραφο στο μέτωπο πιτσιρικά! (vid)

Ο Άγγλος εξτρέμ άκουσε από τον μικρό να του λέει να υπογράψει στο μέτωπό του και... δεν δίστασε στιγμή.

Χαμογέλασε, μεν, αλλά έκανε αυτό που ήθελε ο μικρός, σε μια από τις πιο περίεργες και αμήχανες στιγμές που θα του έχουν τύχει σε επαφή με οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

This young fan is next level... @JesseLingard #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/4DnKqvSKgX

— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2019