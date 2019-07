Έφτασε στην Ιαπωνία και προπονήθηκε με την Τσέλσι ο Πούλισιτς (vid)

Ο Αμερικανός εξτρέμ που αναμένεται να είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να κάνει τον κόσμο των «μπλε» να ξεχάσει τον Εντέν Αζάρ, συμμετείχε πρόσφατα στον μεγάλο τελικό του Gold Cup με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, δεν πανηγύρισε το τρόπαιο, όμως, δεν χρειάστηκε πολλές μέρες διακοπών.

Ενημέρωσε τον Φρανκ Λάμπαρντ ότι ήθελε να κόψει την άδειά του και σήμερα (16/7) έφτασε στην Ιαπωνία για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους νέους συμπαίκτες του και να πιάσει δουλειά με τη μπλε φανέλα.

Guess who joined us at training... #CFCinJapan pic.twitter.com/sdINp9y009

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2019