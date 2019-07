Άρσεναλ: Παρουσίασε και την τρομερή ρετρό φανέλα (vid)

Η λονδρέζικη ομάδα ετοίμασε μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση για τα εκτός έδρας παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Φυσικά το μυαλό όλων με αυτή την απόχρωση πηγαίνει στην τρομερή κατάκτηση του τίτλου στο «Άνφιλντ» με το γκολ του Μάικλ Τόμας, το 1989, όπου η Άρσεναλ χρειαζόταν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και το πήρε αφήνοντας... ξερούς τους «κόκκινους».

OFFICIAL: @Arsenal have released their new away kit for the upcoming 2019/20 season.

The jersey is inspired by the club's iconic bruised banana shirt of the early 90s. pic.twitter.com/G4e2mYSHQX

— Squawka News (@SquawkaNews) July 16, 2019