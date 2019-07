Γκολ με τον ώμο στο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ ο Μαρτινέλι! (vid)

Ο 18χρονος επιθετικός από τη Βραζιλία ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο DICK’s Sporting Goods Park του Κολοράντο.

Αφού αρχικά είχαν βρει το δρόμο για τα δίχτυα οι Μπουκάγιο Σάκα και Τζέιμς Ολαγίνκα, ο Μαρτινέλι πήρε την ασίστ από αριστερά στο 60ο λεπτό και με τον δεξί ώμο έδωσε στη μπάλα ταχύτητα και κατεύθυνση προς τα δίχτυα για το τελικό 3-0.

Gabriel Martinelli scores his first goal in an Arsenal kit. pic.twitter.com/Fmyv5yheAN

— PUSHED OUT BY BARTHEZ, WILTOOOORD (@BarnesIsDown) July 16, 2019