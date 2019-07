Ο γκολκίπερ της Στόουκ εκτέλεσε όλα τα πέναλτι μετά από ισόπαλο φιλικό ματς! (vid)

Ο πορτιέρε των «πότερς», μαζί με τον συνάδελφό του από πλευράς γερμανικής ομάδας, αλλά και έναν ακόμα αντίπαλό του, έπρεπε να συνεχίσουν τη διαδικασία των πέναλτι που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί άνευ λόγου και αιτίας μετά το ισόπαλο φιλικό ματς (1-1).

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Στόουκ έκαναν αποθεραπεία σε άλλο σημείο του αγωνιστικού χώρου, ο Μπάτλαντ σκόραρε και στις τρεις εκτελέσεις πέναλτι, η διαδικασία σταμάτησε στο 3-3 και... κάποιος πάλι αποφάσισε να δώσει τη νίκη στη Ντούισμπουργκ δίχως αιτιολόγηση.

Τόσο, που και στο twitter ο αγγλικός σύλλογος δεν ήξερε ακριβώς τι συνέβη!

Surreal end to the game there. Finished 1-1, Stoke players warming down and it’s decided there’ll be a penalty shootout. Butland took all 3 for us then the ref knocked it on the head pic.twitter.com/n3jdeMFLNw

— Will (@willstokie) July 13, 2019