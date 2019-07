Έλαμψε η νύχτα στο Περθ για τη φιλική νίκη της Γιουνάιτεντ (vids)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ άφησε εκτός ομάδας τον τραυματία Ρομέλου Λουκάκου, τονίζοντας πως είχε ένα πολύ μικρό πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε λόγος για πιεστεί για να παίξει ο Βέλγος σε ένα φιλικό ματς.

Στο παιχνίδι, το οποίο ήταν το πρώτο για τη Γιουνάιτεντ στη φετινή καλοκαιρινή της προετοιμασία, ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν εκείνος που στο 60ο λεπτό με ωραίο γυριστό αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ, για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ο νεαρός, Τζέιμς Γκάρνερ (αμέσως μετά την είσοδό του με αλλαγή) με μακρινό σουτ, γράφοντας το τελικό 2-0 στην αναμέτρηση.

Έκαναν ντεμπούτο στο δεύτερο ημίχρονο τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Μάντσεστερ, Ντάνιελ Τζέιμς και Γουάν – Μπισάκα.

Οι 11 με τους οποίους ξεκίνησε η Γιουνάιτεντ: Ρομέρο, Νταλότ, Τουανθέμπε, Τζόουνς, Γιάνγκ, Αντρέας Περέιρα, Μάτιτς, Τσονγκ, Λίνγκαρντ, Τζέιμς, Μαρσιάλ

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Σόλσκιερ στο δεύτερο ημίχρονο: Περέιρα, Γουάν – Μπισάκα, Σμόλινγκ, Μάρκος Ρόχο, Σο, ΜακΤόμινεϊ, Πογκμπά, Μάτα, Γκόμες, Ράσφορντ, Γκρίνγουντ

