Κρέμασε τα παπούτσια του ο Κράουτς

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Πίτερ Κράουτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media.

Ο 38χρονος Άγγλος επιθετικός έγραψε στο twitter: «Μετά από αρκετή σκέψη αυτό το καλοκαίρι, αποφάσισε να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο. Το όμορφο παιχνίδι μας, μου έδωσε τα πάντα. Ευχαριστώ όλους που με βοήθησαν να φτάσω εκεί και με βοήθησαν να παραμείνω σε αυτό το επίπεδο για τόσο μεγάλο διάστημα».

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2019