Σκόραρε ο ξάδερφος του Τζέραρντ στο πρώτο φιλικό της Λίβερπουλ (vid)

Ο νεαρός επιθετικός έχει συγγενική σχέση με τον Στίβεν Τζέραρντ και η αύρα του εκ των πιο εμβληματικών αρχηγών και σπουδαιότερων ποδοσφαιρικών ανθρώπων που πέρασαν ποτέ από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, διατηρείται εντός του συλλόγου.

Ο Ντάνκαν ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 6-0 κόντρα στην Τρανμίρ το βράδυ της Πέμπτης με γυριστό σουτ έχοντας εκμεταλλευτεί σύγχυση στα αντίπαλα καρέ και βρίσκοντας τη μπάλα... σχεδόν στρωμένη στο πόδι του.

friendly match: ( Liverpool 6 × 0 Tranmere ) - Liverpool sixth goal scored by Bobby Duncan .

