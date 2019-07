Δεν γλίτωσαν την καζούρα ούτε στο Περθ της Αυστραλίας οι παίκτες της Γιουνάιτεντ! (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ξεκινήσει την καλοκαιρινή τους περιοδεία από την Αυστραλία και φαίνεται πως οι φίλοι της Λίβερπουλ είχαν καταστρώσει πολύ καλά το σχέδιό τους.

Γνωρίζοντας το προπονητικό κέντρο στο οποίο βρισκόταν η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αλλά και την ώρα της προπόνησης, πέταξε από πάνω τους ένα ελικοφόρο που μετέφερε ένα πανό το οποίο και έγραφε τα έξι ευρωπαϊκά τρόπαια του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Manchester United are having a training session in Perth as they are on tour and Liverpool lads have done this....#UpTheUnbearableReds #LFC pic.twitter.com/mPN9DhjOnU

— Liverpool FC (@_LiverpooI) July 11, 2019