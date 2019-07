Ισοπαλία στο πρώτο ματς του Λάμπαρντ στον πάγκο της Τσέλσι (vid)

Ο «Batsman», που συνεχώς φεύγει από τους «μπλε» για να παίξει δανεικός αφού δεν έχει καταφέρει να βάλει τ' όνομά του στα σχέδια των προπονητών που έχουν περάσει από τον λονδρέζικο σύλλογο στα χρόνια της δικής του θητείας, ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ της επί εποχής Λάμπαρντ στον πάγκο.

Από κοντινή απόσταση έπειτα από κόντρα σε σουτ, ο Μπατσουαγί δεν είχε κανένα πρόβλημα να σουτάρει δυνατά και να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως, στο 89' ο Μολόι με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Με Αθπιλικουέτα στο κέντρο της άμυνας, Ντρινκγουόυτερ στο αρχικό σχήμα και αρκετούς νεαρούς παρουσιάστηκε η Τσέλσι, που άλλαξε ολόκληρη την 11άδα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και έπαιξαν οι Μπακαγιόκο και Ζούμα που βρίσκονταν σε Μίλαν και Έβερτον την περασμένη σεζόν.

Sharp shooting from @MBatshuayi! ⚡️

Watch the second half live now!

https://t.co/mdpWdioyIy #CFCinDublin pic.twitter.com/8EI2WR82zq

