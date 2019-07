Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ενώ έβαλε τη σφραγίδα του και στον τελικό του Champions League. Οι Reds δεν... ξέχασαν ούτε τα κρίσιμα γκολ του με την Εβερτον και τη Νιουκάστλ! Ο Βέλγος επιθετικός εξαργύρωσε αυτά τα τέρματα με ένα πολυετές συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, μιας και ο Κλοπ θέλει να του δώσει φέτος περισσότερες ευκαιρίες. «Πάντα ένιωθα άνετα εδώ. Οταν ήρθε η στιγμή για το μέλλον μου, απλά πρώτα απ όλα ήθελα να μιλήσω με τον σύλλογο. Το μόνο που ήθελα ήταν να μείνω και να ανανεώσω με τη Λίβερπουλ» τόνισε ο Οριγκί!

Divock Origi: “I’m very happy to be able to sign this contract and it gives you a boost at the beginning of the season, as well as the end of the season last year. So I’m very happy.” pic.twitter.com/6UsdgeZKsk

— Anfield HQ (@AnfieldHQ) July 10, 2019