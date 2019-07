Ο Γκουαρδιόλα την «κολλάει» ακόμα (vid)

Ο Καταλανός κόουτς που κάποτε χαρακτηρίστηκε αδύναμος – λόγω της σωματοδομής του με τα λίγα κιλά – και αργός, ξεχώρισε για τον τρόπο που ήλεγχε το παιχνίδι από τα χαφ και την σκέψη του που ήταν ταχύτατη σε σχέση με κάθε συμπαίκτη και αντίπαλο.

Η τεχνική του, για τη θέση που αγωνιζόταν και την ακρίβεια που έπρεπε να έχει στο πόδι, φαίνεται πως δεν έχει φύγει και το έδειξε ο Πεπ, όταν η κάμερα τον «έπιασε» να την ... κολλάει στο δεξί του.

Pep Guardiola never lost his first touch

@ManCity pic.twitter.com/Z1nGyIHdTK

— Football Daily (@footballdaily) July 10, 2019