Στη Γιουνάιτεντ παίρνουν... γερές δόσεις από τα τάκλιν του Γουάν – Μπισάκα (vid)

Ο Άγγλος φουλ μπακ τα δίνει όλα από τις πρώτες προπονήσεις του με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» μετά τη μεταγραφή του από την Κρίσταλ Πάλας έναντι 50 εκατομμυρίων.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ βλέπει τον νεαρό Άγγλο να πέφτει με δύναμη στα πόδια των συμπαικτών του, να διεκδικεί και να κερδίζει τη μπάλα με τσαγανό και μόνο ικανοποιημένος μπορεί να είναι από το πάθος που επιδεικνύει ο Γουάν – Μπισάκα σε αυτό τον πρώτο καιρό της παρουσίας του στη Γιουνάιτεντ.

Aaron Wan Bissaka already impressing in training followed by a Mason Greenwood finish. Looking forward to seeing how they both get on this pre season! pic.twitter.com/kk30wgGm41

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) July 9, 2019