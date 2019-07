Η ξενάγηση του Χάρντεν στο «Έμιρεϊτς», η φανέλα της Άρσεναλ και... τα σουτάκια (vid)

Ο «μούσιας», ηττήθηκε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ανάδειξη του MVP της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε στο NBA και... ταξίδεψε στο Λονδίνο για να ξεχαστεί αλλά και για λίγες διαφορετικές μέρες διακοπών, σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Επισκέφτηκε το γήπεδο της Άρσεναλ, πήρε μια φανέλα με τ' όνομά του, ενώ, έπαιξε και μπάλα με τον Ρέις Νέλσον, νεαρό επιθετικό της ομάδας του Ουνάι Έμερι που πέρυσι είχε παίξει δανεικός στη Χόφενχαϊμ.

Kickin’ ball and shootin’ hoops

The Beard is in London - and he fancied visiting our home… so @ReissNelson9 and @adidasUK made it happen

Thanks for dropping by, @JHarden13 pic.twitter.com/Y8NJbVRuYI

— Arsenal FC (@Arsenal) July 9, 2019