Επιστροφή στις ρίζες της Μπέρνλι για Τζέι Ροντρίγκες (vid)

Γέννημα θρέμμα των ακαδημιών της έφυγε από την Μπέρνλι το 2012, για να επιστρέψει φέτος. Σε αυτό το διάστημα ο Τζέι Ροντρίγκες πέρασε από Σαουθάμπτον, Στέρλινγκ Αλμπιον, Μπάρνσλεϊ και Γουέστ Μπρομ,ενώ φόρεσε και μία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Τώρα η Μπέρνλι έκανε ξανά δικό της τον 30χρονο επιθετικό και του έδωσε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

