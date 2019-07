Ανακοίνωσε Πιέτερς η Μπέρνλι (pic)

Αφού πέρασε έξι χρόνια στη Στόουκ, έφτασε η στιγμή για να κάνει μία αλλαγή στην καριέρα του. Η Μπέρνλι του προσέφερε τη διέξοδο αυτή και την ευκαιρία. Ετσι, ο 30χρονος Ολλανδός αριστερός μπακ, Ερικ Πιέτερς υπέγραψε για 2+ έτη και επιστρέφει στην Premier League.

We are delighted to formally confirm the signing of Erik Pieters on an initial two-year deal from @stokecity

Welcome to the club Erik. pic.twitter.com/3i2SuxdSvZ

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 8, 2019