Ο Κλοπ γύρισε στο Λίβερπουλ και το Μέλγουντ γέμισε αγκαλιές! (vid)

Ο Γερμανός προπονητής ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του διακοπές και επέστρεψε στο Λίβερπουλ για να πιάσει και πάλι δουλειά, έναν μήνα και κάτι μέρες μετά την επιτυχία της κατάκτησης του Champions League στον τελικό της Μαδρίτης.

Μόλις πάτησε το πόδι του στο Μέλγουντ, άρχισε ν' αγκαλιάζει όποιον έβρισκε, ενώ, ειδικά με τους ποδοσφαιριστές του, είναι τέτοιες οι στιγμές που θυμίζουν σχέση γονιού με παιδί...

