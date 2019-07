Τακουνιά... στον εαυτό του και γκολ με λόμπα ο Φελίπε Άντερσον στη Γουέστ Χαμ! (vid)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, κατάφερε να φέρει τη μπάλα μπροστά του με τακουνιά και να σκοράρει γυρίζοντας με λόμπα με το δεξί για να πετύχει ένα γκολ που έκανε τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να χαμογελάσει και τους συμπαίκτες του να χειροκροτήσουν.

Ο... άτυχος της υπόθεσης ήταν ο Πάμπλο Ζαμπαλέτα που προσπάθησε κάπως να μαρκάρει τον σκόρερ...

Oh my God, West Ham are going to win the league.pic.twitter.com/wzHWg1yk6P

