Πεπ: «Στη Σίτι έχω όσα θέλω, δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό πρωτάθλημα» (vid)

Ο Καταλανός τεχνικός των «πολιτών» ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη Γερμανία ή την Ισπανία να δουλέψει, γιατί, απ' όσα έχει δει και έχει βιώσει στο Μάντσεστερ, αισθάνεται πως πλέον δεν μπορεί να βρει ανάλογου επιπέδου οργανισμό, εγκαταστάσεις και πρωτάθλημα, όπως αυτά στα οποία βρίσκεται αυτά τα χρόνια...

«Έχω τα πάντα στη Σίτι, όσα ήθελα να έχω. Δεν έχει να κάνει με τους τίτλους που κερδίζεις ή με το πόσο δουλεύεις με τους ίδιους παίκτες. Όταν δουλεύεις και αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου, βγαίνει προς τα έξω, τα συναισθήματα είναι πολύ πιο δυνατά, Οι συνεντεύξεις Τύπου στην Αγγλία είναι πιο δύσκολες γιατί προσπαθούν να βρουν κάτι να σου προσάψουν. Στη Γερμανία δεν το είχα αυτό.

Στη Σίτι έχω όλα όσα θα φανταζόμουν να έχω στη δουλειά μου. Εκτός απ' αυτό, που θα μπορούσα να πάω μετά τη Σίτι; Δεν επιστρέφω στη Γερμανία ή την Ισπανία... Που θα μπορούσα να βρω τέτοιες εκπληκτικές εγκαταστάσεις κι ένα τόσο εντυπωσιακό πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League;» ήταν τα λόγια του Πεπ.

Pep: "I have everything I need at City" pic.twitter.com/VgxH8MDIdg

— Football Daily (@footballdaily) July 2, 2019