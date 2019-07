Τον Νοέμβρη του 2017, ο νεαρός, τότε, ποδοσφαιριστής που δεν είχε καταφέρει να κάνει ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα της Σίτι, έχοντας μετακομίσει στην Αγγλία για ενσωματωθεί στο τμήμα Κ-18 του συλλόγου, άκουσε ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του πει κάποιος γιατρός...

Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια και αναγκαστικό φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα! Στην ηλικία των 22 ετών μόνο!

Η μοίρα του είχε επιφυλάξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, όμως, πήρε... το παιχνίδι στα χέρια του, έκανε την στροφή δίχως χάσει χρόνο και εν έτει 2019, έχει πετύχει έναν πολύ μεγάλο στόχο που έθεσε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να βρίσκεται εκείνος στο χορτάρι.

Με τη βοήθεια της Σίτι που από την πρώτη στιγμή τον ενημέρωσε ότι θα του πλήρωνε τα σεμινάρια για ν' ασχοληθεί με το σκάουτινγκ, ο Σινάν Μπιτίκι κατάφερε έπειτα από δυο χρόνια να πάρει το δίπλωμά του και να είναι αναγνωρισμένος επικεφαλής σκάουτερ για τους «πολίτες», στο αυστριακό και το ελβετικό ποδόσφαιρο!

Former Man City midfielder Sinan Bytyqi was forced to retire early due to a heart problem. He's just completed his scouting badges and is now Head Scout at Man City for the Austrian and Swiss regions. What a guy. pic.twitter.com/fYvxYgQ9ve

