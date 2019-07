Επίσημο: Στη Γιουνάιτεντ μέχρι το 2024 ο Ράσφορντ (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός θα συνεχίσει ν' αποτελεί κομμάτι και του μέλλοντος των «κόκκινων διαβόλων», αφού, το συμφωνητικό στο οποίο έβαλε τη σφραγίδα του έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες αναφορικά με τους οικονομικούς όρους στους οποίους θα έφτανε το deal του Ράσφορντ με τη Γιουνάιτεντ, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει πλέον λαμβάνειν 300.000 λίρες την εβδομάδα.

«Η Γιουνάιτεντ μου έχει δώσει τα πάντα στη ζωή μου από την ηλικία των 7 ετών, όταν ήρθα στην ομάδα. Με έχει διαμορφώσει ως παίκτη και ως άνθρωπο και είναι τεράστια τιμή να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όλε και το επιτελείο του που μου έχουν δώσει τα πάντα. Είναι τρομερό σύνολο και θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι εδώ» ήταν τα λόγια του Μάρκους Ράσφορντ.

Manchester is my home. United is my team. Proud to have signed a new contract at the club #MUFC pic.twitter.com/3Xr5OInDhl

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) July 1, 2019