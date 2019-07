Γκουαρδιόλα: «Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν βλέπεις αυτό που γίνεται στο Άνφιλντ»! (vid)

Ο Αρσέν Βενγκέρ, ο Ζοσέ Μουρίνιο, τώρα ο Πεπ Γκουαρδιόλα... Όλοι τους, έχουν οδυνηρές αναμνήσεις από τις αναμετρήσεις τους με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και παραδέχονται όλοι τους πως αυτά που μπορούν να γίνουν στο γήπεδο της Λίβερπουλ με τη βοήθεια των οπαδών των «κόκκινων», δεν τα αντικρίζεις κανείς, σε κανένα άλλο γήπεδο του κόσμου.

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και όταν αναφέρθηκε στην ιστορική έδρα της Λίβερπουλ και στο πάθημα της Μπαρτσελόνα με το 4-0 στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League, είπε χαρακτηριστικά:

«Εκεί συμβαίνει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, σε κανένα γήπεδο. Όταν πετυχαίνει γκολ η Λίβερπουλ, αυτομάτως αισθάνεσαι ότι στα επόμενα πέντε λεπτά θα έχεις δεχθεί άλλα τέσσερα τέρματα. Αισθάνεσαι πολύ μικρός και νομίζεις ότι οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι παντού! Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση που βρέθηκε η Μπαρτσελόνα και το έχουμε βιώσει αυτό».

Μάλιστα, ο Καταλανός προπονητής θυμήθηκε την πρώτη από τις δύο «μάχες» της Σίτι με τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τη σεζόν 2017-2018, όταν το σύνολο του Κλοπ είχε... σμπαραλιάσει τους «πολίτες» στο πρώτο ημίχρονο. «Με εμένα γελούσαν όταν χάναμε 3-0 έπειτα από τα πρώτα 15-20 λεπτά στα προημιτελικά του Champions League... Είναι αλήθεια ότι το μότο “This is Anfield”, δεν είναι μάρκετινγκ ή οτιδήποτε. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ...».

Pep Guardiola knows how special Anfield is. The most iconic stadium in the world. Opposition crumble and can't handle it. Brilliant this pic.twitter.com/IyrU8ZRpak

— Spion Kop (@TheKopHQ) July 1, 2019