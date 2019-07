Αγόρασε τον Ντέντονκερ η Γουλβς (vid)

Ο 24χρονος αμυντικός χαφ κόστισε 15 εκατομμύρια λίρες στην ομάδα του Νούνο Σάντο και θα παραμείνει στην Premier League και τα επόμενα χρόνια, βάσει του συμβολαίου που υπέγραψε με τη νέα του ομάδα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν μέλος της τρομερής παρουσίας της Γουλβς στο κορυφαίο πρωτάθλημα, με τον σύλλογο να εξασφαλίζει και παρουσία στην Ευρώπη για τη νέα σεζόν, με τον κόουτς να αποφασίζει πως θέλει τον Ντέντονκερ μαζί του και για το μέλλον...

Loan Permanent

Leander Dendoncker is now officially a Wolves player after being on loan for the 2018/19 season.

pic.twitter.com/z1UsNfxH1N

— Wolves (@Wolves) July 1, 2019