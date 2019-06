Γκουαρδιόλα: «Ηρωίδα μου η Ρακέτε, είμαστε μέσα στα σκ@%@»! (pic)

Ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι, όντας και πρεσβευτής του οργανισμού «ProactivaOpenArms» και παρέχοντας όση βοήθεια μπορεί στο ζήτημα των προσφύγων, τάχθηκε στο πλευρό και της Γερμανίδας, Καρόλα Ρακέτε.

Η καπετάνισσα του Sea Watch 3, αν και γνώριζε για την απαγόρευση, έβαλε το πλοίο στο λιμάνι της Λαμπεντούζα για να μεταφερθούν οι 42 Αφρικανοί μετανάστες και αμέσως μετά την κίνησή της αυτή, συνελήφθη, δίχως να προβάλει αντίσταση.

«Είναι η ηρωίδα μου, την συνέλαβαν επειδή προσπάθησε να σώζει ζωές στη Μεσόγειο, είμαστε μέσα στα σκ@%@» ήταν το μήνυμα στον λογαριασμό του Πεπ Γκουαρδιόλα στα social media.

Carola Rackete.

La meva heroïna.

La detenen per salvar vides al Mediterrani.

Ens anem a la merda!

Carola Rackete.

My heroine.

She is arrested for saving lives in the Mediterranean.

We are in the shit!

— PepTeam (@PepTeam) June 29, 2019