Ανακοίνωσε Τροσάρ η Μπράιτον (vid)

Ο 24χρονος εξτρέμ, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της περσινής επιτυχίας της Γκενκ και με ιδιαίτερα επιθετική διάθεση στο παιχνίδι του, ανήκει από το μεσημέρι της Τρίτης και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στους «γλάρους».

Έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην προηγούμενη ομάδα του, έχει εμπειρίες και από το Europa League και μίλησε με τον Γκρέιαμ Πότερ πείστηκε να δοκιμάσει την τύχη του στην Premier League.

Η μεταγραφή του, φέρεται να κόστισε περί τα 15 εκατομμύρια λίρες.

You’ve waited a while, so here you go…

Leandro Trossard is a Brighton & Hove Albion player!

Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 26, 2019