Όταν ο Λάμπαρντ δήλωνε: «Θα ήθελα να προπονήσω μόνο την Τσέλσι»! (vid)

Ο Άγγλος θρύλος των «μπλε» του Λονδίνου πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το κλαμπ για να πάρει επίσημη μορφή η μεγάλη του επιστροφή στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Έχοντας πετύχει στη Ντέρμπι Κάουντι, στην πρώτη του χρονιά στη νέα δουλειά που επέλεξε να κάνει μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Λάμπαρντ γίνεται ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται ο Ρομάν Αμπράμοβιτς μαζί με τον Πετρ Τσεχ που θα έχει άμεση συνεργασία με τον άλλοτε χαφ της Τσέλσι.

Πριν από μια τριετία, ο «Φράνκι» είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην οποία εξέφραζε το μεγάλο του όνειρο για τη μέρα που θα αποχωρούσε από την ενεργό δράση και θα συνέχιζε να βρίσκεται στο ποδόσφαιρο από την άκρη του πάγκου...

«Όταν θα τελειώσω την καριέρα μου θέλω να γίνω προπονητής αλλά θα είναι δύσκολο γιατί... θέλω να προπονήσω μόνο την Τσέλσι! Όχι, όχι, σέβομαι τους προπονητές...

Αν ήμουν πραγματικά καλός και με ήθελε η ομάδα και ήταν το σωστό timing, αλλά όλοι ξέρουμε ότι η Τσέλσι είναι από τις κορυφαίες δουλειές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με όσα έχουν πετύχει...

Πάντως, δεν θα έπρεπε να... μετακομίσω! Από το σπίτι θα πήγαινα κατευθείαν στο “Στάμφορντ Μπριτζ”»!

"I'm a Chelsea man, but Chelsea is one of the pinnacle jobs in football." pic.twitter.com/f6jxIkvalg

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) June 26, 2019