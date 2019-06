Ντρογκμπά: «Ο Λάμπαρντ μιλάει με την Τσέλσι» (vid)

Ο Ιβοριανός θρύλος των «μπλε», παραμονές του πρόσφατου φιλανθρωπικού αγώνα SoccerAid στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όταν ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για την επόμενη μέρα της Τσέλσι, είχε δηλώσει απλά: «Όλα θα πάνε καλά, πιστέψτε με...».

Φάνηκε τελικά πως ήξερε ορισμένα πράγματα παραπάνω και τα αποκάλυψε σε live video που έκανε στο Instagram, όταν δέχθηκε ερώτηση για τον ιδανικό προπονητή του λονδρέζικου συλλόγου...

«Ιδανικός είναι αυτός που ήδη μιλάει με την Τσέλσι, ο Φρανκ Λάμπαρντ» είπε ο Ντρογκμπά για να σκορπίσει ενθουσιασμό! Μάλιστα, οι ερωτήσεις στη συνέχεια διαδέχονταν η μια την άλλη, με τον παλαίμαχο φορ να λέει στους followers του: «Ήρεμα παιδιά... ».

Drogba also said Lampard would be the best Chelsea manager. pic.twitter.com/f88UT3NDf5

— London Is Blue Podcast (@LondonBluePod) June 22, 2019