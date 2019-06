Το καλύτερο γκολ του Τόρες με τη Λίβερπουλ και η ασίστ με τακουνιά στον Τζέραρντ! (vids)

Ο Φερνάντο Τόρες ολοκλήρωσε την καριέρα του μακριά από την Ευρώπη και τον... αφρό του ποδοσφαίρου της Γηραιάς ηπείρου, παίζοντας για δυο σεζόν στην Ιαπωνία, όπου και αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους.

Πέρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκεί που πραγματικά ο κόσμος τον απόλαυσε στα καλύτερά του, ήταν στη Λίβερπουλ και κυρίως στην πρώτη του σεζόν (2007-2008), όπου έφτασε στα 33 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι οπαδοί των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ, μέσω social media θυμήθηκαν το τρομερό γυριστό βολέ που κατέληξε σε... λόμπα από πλάγια θέση, δεξιά, αλλά και την τρομερή ασίστ που είχε βγάλει στον Στίβεν Τζέραρντ με τακουνάκι, σε ντέρμπι με την Έβερτον!

Θυμηθείτε τις δύο στιγμές του El Nino... (Bonus: Στο γκολ που θα δείτε, κάποιοι πηγαίνουν και στον Τζέιμι Κάραγκερ που... κατάφερε να βγάλει την ασίστ).

My favourite #torres goal. Think the best part was half the team congratulating @Carra23 for finally managing to get an assist #LFC pic.twitter.com/8gaRPPR16c

